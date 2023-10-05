Стало известно, когда Франция начнет вывод войск из Нигера Франция начнет вывод войск из Нигера в течение недели

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Французские войска, дислоцированные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в ближайшую неделю, пишет агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции. Соответствующие переговоры уже начались, уточнили в ведомстве.

Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели, все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером, - заявил представитель штаба.

Ранее правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) заявил, что ожидает от Парижа действий после заявлений об отзыве французского посла и выводе французских военных из страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября заявил, что решил отозвать посла из страны, также из Нигера будут эвакуированы все другие дипломаты. Это произошло на фоне переворота в этой африканской стране.

До этого глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявила, что Франция продолжит поддерживать отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума даже после решения о выводе своих войск из этой страны. По ее словам, позиция Парижа состоит в том, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок.

В свою очередь, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сообщил, что Франция теряет свои позиции на Африканском континенте, но все еще пытается зацепиться за территории, которыми когда-то владела. Учитывая же отношения между Нигером и Россией, отметил Баранец, нельзя исключать появления в этой стране российских войск.