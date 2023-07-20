Стало известно, как Путин выступит на саммите БРИКС Шерпа ЮАР: дистанционное выступление Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, заявил шерпа (доверенное лицо руководителя) южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал, передает РИА Новости. Выступление Путина запланировано на 23 августа. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита, — говорится в заявлении шерпы.

Ранее в администрации южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Остальные лидеры стран БРИКС посетят саммит.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже подтвердил эту информацию.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.

До этого Песков отмечал, что Москва не угрожала ЮАР войной из-за возможного ареста главы государства по требованию Международного уголовного суда. По его словам, распространяемая информация не соответствует действительности.