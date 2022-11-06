Названо число жертв крушения пассажирского лайнера Precision Air в Танзании Не менее трех человек погибли в Танзании при падении в озеро самолета Precision Air

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Не менее трех человек погибли в результате падения в озеро Виктория пассажирского самолета ATR 42-500, принадлежащего крупной частной авиакомпании Танзании Precision Air, сообщает в Twitter газета Citizen со ссылкой на главного санитарного врача области Кагера. Жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин и женщина.

Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория, — говорится в сообщении.

По данным издания, спасены 26 человек из 43, находившихся на борту лайнера. Поиски остальных пассажиров и членов команды продолжаются.

Судно осуществляло рейс из Дар-эс-Салама в Букобу. Крушение произошло при подлете лайнера к аэропорту Букобы. По предварительным данным, судно рухнуло в озеро из-за сильного дождя и ветра.

По данным Tanzania Business Insight, пилота самолета зовут Бурухани Рубага, он летчик с 20-летним стажем.

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что в аэропорту Иркутска у самолета лопнуло пневматическое шасси при посадке. В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 77 человек.