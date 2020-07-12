Стала известна вероятная причина гибели слонов в Ботсване

https://static.news.ru/photo/0f1350de-c449-11ea-9ca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasiliy Klimov/Global Look Press

Правительство Ботсваны назвало вероятную причину гибели слонов в стране. Ей мог стать патоген, который вызывает неблагоприятное воздействие на толстокожих животных.

Ранее ветеринары опровергли версию того, что слоны могли погибнуть от ныне известных заболеваний. Они провели исследования. Результаты первичных тестов показали, что такая версия маловероятна. Правительство подчеркнуло, что это может быть сигналом о появлении новых болезней, сообщает Bloomberg.

Для более подробного анализа образцы из туш слонов были направлены в лаборатории Зимбабве и ЮАР. Они будут сопоставлены. После этого будет сделано заявление об итогах исследований.

По данным правительства, на сегодняшний день обнаружен 281 труп толстокожих животных. Однако одна некоммерческая организация заявляла, что всего погибло 356 слонов.

Ранее NEWS.ru информировал, что в Кении умер слон с самыми крупными бивнями. Ему было 50 лет.