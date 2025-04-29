Стала известна дата падения древнего метеорита в Шотландии Geology: крупный метеоритный удар произошел на 200 млн лет позже, чем считалось

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Согласно новому исследованию ученых из Университета Кертина (Австралия), опубликованному в журнале Geology, гигантский метеорит упал на территорию современной Шотландии около 1 млрд лет назад. Ранее предполагалось, что это катастрофическое событие случилось на 200 млн лет раньше — примерно 1,2 млрд лет назад.

Уточненные данные радикально меняют представления о геологической истории региона. Как отмечают исследователи, эти выводы фактически требуют «пересмотра прежних научных концепций».

Новая датировка стала возможной благодаря современным методам анализа, позволившим перепроверить возраст ударного кратера в северо-западной части Шотландии. Полученные результаты имеют важное значение для понимания древних геологических процессов на Земле.

Ранее бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс, ставший очевидцем появления загадочных неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем USS Jackson, заявил, что изначально на радарах отобразились странные метки. Затем, по словам военнослужащего, он заметил свет в воде у горизонта. Мужчина признался, что в тот миг скептически отнесся к увиденному, рассудив: наверняка причина происходящего раскроется, но спустя многие годы.