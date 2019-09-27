https://static.news.ru/photo/db407186-e151-11e9-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Военные США три раза за восемь дней осуществили авиаудары по территории Ливии. Целью американской стороны стали позиции террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

В результате последнего удара 26 сентября погибли 17 боевиков на юго-западе страны. 25 сентября 11 террористов были ликвидированы в районе города Марзук. Первая атака была осуществлена 19 сентября. Военные уничтожили восемь боевиков, передаёт The Hill .

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения арестованным по делу о финансировании терроризма девятерым членам ИГ. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, писал News.ru.