Стало известно, как США используют уход французов из Африки Посольство РФ: США усиливают позиции в Африке на фоне ухода французов

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США наращивают присутствие в странах Западной Африки, сменяя французов в регионе, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кот-д’Ивуаре. Таким образом в ведомстве прокомментировали визит госсекретаря США Энтони Блинкена в эту страну.

Американцы усиливают присутствие в Кот-д’Ивуаре и других странах региона, пытаются занять те ниши, которые оставляют французы, — заявили в посольстве.

Ранее Блинкен посетил Анголу, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Нигерию. Находясь в Абиджане, он заявил, что США направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке. При этом он не стал уточнять, какие именно страны получат финансирование.

В посольстве отметили, что после этого президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара отправился с визитом во Францию. По мнению собеседника агентства, это событие говорит о том, что действия США в Африке противоречат интересам французской стороны.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что отправка контингента Вооруженных сил России в Буркина-Фасо может быть связана с необходимостью защиты экономических интересов Москвы в Африке. По его словам, речь в первую очередь идет о газовой и нефтяной промышленности. Матвийчук добавил, что текущую ситуацию с Африкой можно назвать благоприятной.