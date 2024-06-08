США начали выводить свои войска из Нигера Почти 300 военнослужащих США уже покинули Нигер

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США начали выводить своих военных из Нигера. Страну уже покинули сотни военнослужащих и тонны военного снаряжения, сообщил в эфире телеканала Afrique Média начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау. Всего же в стране находится около одной тысячи солдат и офицеров армии США.

Соединенные Штаты официально начали выводить свои войска из Нигера. 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну, — сказал он.

В середине мая издание Politico заявило, что Пентагон решил вывести американских военнослужащих в полном составе в течение следующих нескольких месяцев. Однако стороны выразили заинтересовать продолжать сотрудничество в представляющих общий интерес областях.

Несколько дней назад состоялись переговоры замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова и военного лидера Нигера Абдурахмана Чиани. Темой встречи стало укрепление сотрудничества «в области безопасности, обороны и экономики». По данным агентства Bloomberg, Москва и Ниамей договариваются о перепродаже урановых рудников. Африканист Наталья Пискунова не исключает, что такое взаимодействие потенциально может привести к прекращению поставок урана во Францию, а на сегодняшний день Франция получает из Нигера 15% урана. Он необходим для работы французских АЭС.