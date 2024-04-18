США могут потерять еще одного союзника в Африке CNN: Чад направил США письмо с угрозой разрыва военного соглашения

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Правительство Чада направило Белому дому письмо с угрозой расторгнуть военное соглашение, которое определяет правила действий американских военнослужащих в стране, передает CNN. По данным телеканала, в документе содержится указание, что все войска США должны покинуть французскую базу в столице республики.

Послание направили атташе по вопросам обороны на прошлой неделе по официальным дипломатическим каналам. В то же время в письме нет прямого приказа военным США покинуть территорию Чада.

Как считают журналисты, такой шаг был совершен властями республики в качестве тактики на переговорах. С его помощью Чад может выбить более выгодное соглашение, отвечающее интересам правительства, констатировали авторы статьи.

Ранее представитель режима полковника Амаду Абдрамана сообщил, что Нигер разорвал военное соглашение с США, которое разрешало американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

До этого официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер передавал, что правительство Зимбабве в феврале выдворило из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию (USAID), курировавших оценку демократии, прав человека и управления. Это произошло принудительно, а перед этим они долгое время подвергались неподобающему обращению, уточнил он.