США эвакуируют часть сотрудников своего посольства в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Правительство США разрабатывает план на случай возможной эвакуации сотрудников своего дипломатического представительства в Нигере, пишет газета Politico. Предполагаемая эвакуация затронет большую часть сотрудников посольства, которые не выполняют важные функции.

Для транспортировки американских дипломатов из Нигера будут использованы чартерные рейсы, организованные Госдепартаментом США. Использовать для этих целей военные самолеты не планируется. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер не подтвердил информацию об эвакуации, но отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией на месте и отдает приоритет безопасности американских граждан и служащих правительства.

Ранее стало известно, что из Нигера была эвакуирована почти тысяча человек при помощи самолетов Воздушных сил Франции. Глава французского Министерства иностранных дел также подтвердила планы о проведении пятого и последнего рейса для завершения эвакуационной операции.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрин Колонна опровергла эти сообщения.