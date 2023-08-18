Спецпредставитель ООН направлен в Нигер для переговоров с мятежниками

Фото: MFA Russia/Global Look Press

ООН направила своего спецпредставителя по Западной Африке Леонардо Сантоша Симао в Нигер для переговоров с мятежниками, захватившими власть в стране, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. Отмечается, что диалог направлен на перспективы урегулирования кризиса в африканском государстве, передает ТАСС.

В ближайшее время ожидается его прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины, — сказал Дюжаррик.

По его словам, Симао до прибытия в Ниамей уже посетил несколько других африканских государств. Спецпредставитель будет поддерживать контакт с ЭКОВАС и другими сторонами, заинтересованными в мирном урегулировании конфликта в Нигере.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил, что сообщество определило точную дату начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер. Однако, по словам Мусаха, она пока не будет называться. При этом он уточнил, что такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военных вынуждает прибегнуть к этому. События, произошедшие в Нигере, являются частью серии переворотов в Африке, подчеркнул комиссар.