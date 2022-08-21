Спецназ в Сомали спас более 100 человек из захваченного боевиками отеля

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Силы безопасности Сомали завершили 30-часовую операцию по спасению людей из отеля в столице Сомали, городе Могадишо. В результате нее были спасены 106 заложников, сообщает издание Somali Guardian со ссылкой на слова шефа полиции Сомали Абди Хассана Хиджара. Отель захватили боевики из террористической группировки «Аш-Шабаб», близкой к «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В ходе штурма были слышны артиллерийские выстрелы и взрывы — с вечера пятница до поздней ночи субботы спецназ пытался разрушить отель, чтобы добраться до террористов, которые забаррикадировали себя и заложников.

Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи сообщил, что в ходе операции погиб как минимум 21 человек.

Мы подтвердили смерть уже 21 человека и 117 раненых, — сказал он.

Сама террористическая группировка заявила, что ее члены убили как минимум 63 человека и ранили ещё 107.

Ранее сообщалось, что жертвами захвата отеля Hayat в столице Сомали стали по меньшей мере 30 человек. По некоторым данным, по отелю наносились удары с беспилотников, в штурме принимали участие бойцы специальных подразделений, прошедшие подготовку в США и Турции.