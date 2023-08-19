Сотрудников британского посольства эвакуировали из Нигера

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Великобритания эвакуировала свое посольство из Нигера из-за переворота в стране, передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства. Сотрудники дипмиссии будут временно работать в этом регионе в режиме удаленной работы.

Мы временно вывезли всех наших британских сотрудников из Нигера, а наше посольство действует удаленным способом. Ограниченная консульская помощь будет продолжать оказываться в обычном порядке заместителем высокого комиссара Великобритании в Лагосе, — говорится в заявлении.

МИД также предостерег, что любые передвижения внутри страны осуществляются на собственный риск, и в целом рекомендует британским гражданам избегать поездок в этот Африканский регион.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил, что сообщество определило точную дату начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер. Однако, по словам Мусаха, она пока не будет называться. При этом он уточнил, что такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военных вынуждает прибегнуть к этому. События, произошедшие в Нигере, являются частью серии переворотов в Африке, подчеркнул комиссар.