Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

Фото: Hassan Bashi/XinHua/Global Look Press

Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций с пассажирами и экипажем, сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника организации. Министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан подтвердил эту информацию.

Вертолет с восемью пассажирами летел в город Висил, расположенный близ линии разграничения между правительственными силами и группировкой «Аш-Шабаб». Он совершил посадку на территории, находящейся под контролем этой группировки в центральной части Сомали. По предварительной информации, посадку пришлось совершить вынужденно из-за технических проблем.

Майор Хассан Али из сомалийских вооруженных сил сообщил, что на борту вертолета были несколько иностранцев и два местных жителя. Он добавил, что вертолет должен был транспортировать медицинские материалы и раненых военных из региона Гальгудуд. Официальные представители ООН пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в ноябре в аэропорту Могадишо был обстрелян российский вертолет АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», участвующий в гуманитарной миссии ООН. В посольстве РФ добавили, что в результате обстрела люди не пострадали, пилоты продолжили работу. Стреляли последователи террористической группировки, действующей в восточноафриканской стране, Аш-Шабаб.