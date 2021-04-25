Сомалийские мятежники вошли в столицу страны

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Мятежные формирования Вооружённых сил Сомали 25 апреля вошли в северные районы столицы страны Могадишо. Боевики планируют взять их под контроль, передаёт портал Somali Guardian.

По данным издания, связанные с оппозицией части пока расположились в кварталах Каран, Якшид и Хелива. В республике не исключили, что в ближайшие часы они начнут двигаться вглубь населённого пункта — к президентскому дворцу. Somali Guardian отмечает , что колонна военных насчитывала несколько десятков единиц армейской техники.

В это же время на радиостанции Dalsan заявили , что на севере города — на перекрестке Фагах — началась перестрелка между повстанцами и частями, сохранившими верность лидеру Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду. Журналисты отметили, что бросившие вызов президенту мятежники приехали из области Средняя Шабелле.

У них якобы плотные связи с лидерами оппозиции, добивающимися немедленной отставки Мохамеда. Возглавляет боевиков полковник Саней Абдулле. Dalsan добавила, что он отказался подчиняться начальнику Сил обороны Сомали — бригадного генерала Одова Юсуф Раге — и не вернул войска в казармы.