Сомалийские мятежники вошли в столицу страны

Мятежные формирования Вооружённых сил Сомали 25 апреля вошли в северные районы столицы страны Могадишо. Боевики планируют взять их под контроль, передаёт портал Somali Guardian.
По данным издания, связанные с оппозицией части пока расположились в кварталах Каран, Якшид и Хелива. В республике не исключили, что в ближайшие часы они начнут двигаться вглубь населённого пункта — к президентскому дворцу. Somali Guardian
В это же время на радиостанции Dalsan
У них якобы плотные связи с лидерами оппозиции, добивающимися немедленной отставки Мохамеда. Возглавляет боевиков полковник Саней Абдулле. Dalsan добавила, что он отказался подчиняться начальнику Сил обороны Сомали — бригадного генерала Одова Юсуф Раге — и не вернул войска в казармы.