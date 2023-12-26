События на Украине вывели из себя жителей африканской страны Guardian: суданские беженцы недовольны чрезмерным вниманием Запада к Украине

Фото: Li Yahui/XinHua/Global Look Press

Запад забыл о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе, сообщает британская газета Guardian. Авторы материала отметили, что это все отчетливее понимают как беженцы из африканской страны, так и международные организации, занимающиеся этим вопросом.

За восемь месяцев, прошедших с начала обострения в Судане, президент Штатов Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как поступали в таких случаях предыдущие главы США, подчеркнули журналисты. Бывший руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон заявил, что ни за что поверит в нехватку нынешних ресурсов Америки для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. По его словам, предыдущие лидеры справлялись и не с такими кризисами, поэтому дело лишь в нежелании Байдена уделять внимание африканской стране.

Ранее ведущий Шон Хэннити выразил мнение, что США оказались в тяжелом положении и единственным человеком, которого можно в этом винить, является Джо Байден. Комментируя выступление главы Белого дома в Филадельфии, журналист отметил, что он вновь выглядел растерянным и напрочь сбитым с толку. Ведущий Fox News обвинил Байдена в игнорировании целого ряда проблем, в том числе бьющей рекорды инфляции, обострении ситуации на южной границе, ухудшении положения американских военнослужащих, а также атаках на грузовые суда.

После этого обозреватель Перри Бейкон резюмировал, что политика Байдена, которую он проводит относительно конфликта на Ближнем Востоке, стала очередным провалом Белого дома. По мнению эксперта, события в секторе Газа доказали, что Вашингтон не является «надежным защитником демократии и свободы».