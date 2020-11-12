СМИ: вертолёт рухнул на юге Синая

https://static.news.ru/photo/82d0a680-24e7-11eb-bb77-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralArmyStor/twitter.com

На Южном Синае в Египте потерпел крушение вертолёт. В результате пострадали американские солдаты из миротворческого контингента.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. По его данным, причиной падения вертолёта стала техническая неисправность. По информации других источников, разбился самолёт-разведчик.

Как передаёт агентство France-Presse со ссылкой на израильские источники, в результате катастрофы погибли семь человек. Египетские власти с официальным заявлением ещё не выступали.

На данный момент на Синае размещены военнослужащие 11 стран, в том числе американцы. Эти силы не имеют ооновского статуса, с 1982 года их задача на полуострове заключается в наблюдении за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский вертолёт сбили у армянского села Ерасх рядом с азербайджанской границей. Об этом сообщило Минобороны РФ. В российском военном ведомстве при этом уточнили, что Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).