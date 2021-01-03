СМИ объяснили выбор Алжира в пользу вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/dacdc420-4dd3-11eb-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

В мире идёт гонка за вакциной от коронавируса. Власти Алжира сделали ставку на российский препарат «Спутник V» из-за отсутствия сложностей с транспортировкой и хранением.

Российскую вакцину легко перевозить и хранить. К тому же Алжир сможет наладит ей производство на совей территории, сообщает марокканское издание Hibapress.

Газета напомнила, что «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Москва готова продавать её другим странам, передать им технологию производства, предлагает налаживать совместное производство и участвовать в третьей фазе клинических испытаний.

В кабмине Алжира заявили о заключении контракта на поставку вакцины «Спутник V» 31 декабря. Там также добавили, что ведутся переговоры и с другими сторонами.

Как ранее писал NEWS.ru, российская вакцина в конце прошлого года поступила в Белоруссию, Сербию, Венесуэлу, Аргентину. Президент Боливии Луис Аре заявил о подписании контракта на поставку 5,2 млн доз препарата. Первая партия поступит в страну в конце марта. Возможность совместного производства вакцины обсуждается между Москвой и Анкарой.