СМИ: наводнение из-за разлива Голубого Нила начинается в столице Судана

В столице Судана городе Хартум началось наводнение. Причиной послужил выход вод Голубого Нила из берегов.
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Согласно информации комитета по наводнениям при ведомстве, причиной катастрофического подъёма уровня воды могли стать сильные дожди в верховьях Голубого Нила на Эфиопском нагорье, которые шли два последних дня. В связи с этим комитет обратился к жителям города с призывом принять все необходимые меры по спасению своих жизней и имущества.
Ливни, идущие в Судане, уже унесли жизни десяти человек, полностью или частично разрушены три тысячи домов. Наиболее пострадала южная часть страны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область.
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