СМИ: наводнение из-за разлива Голубого Нила начинается в столице Судана

https://static.news.ru/photo/586d944c-d7f9-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

В столице Судана городе Хартум началось наводнение. Причиной послужил выход вод Голубого Нила из берегов.

Об этом сообщает агентство SUNA, ссылаясь на Министерство ирригации и водных ресурсов Судана. По его данным, вода в Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, поднялась до уровня 16,5 м. Это на 5 см ниже критического.

Согласно информации комитета по наводнениям при ведомстве, причиной катастрофического подъёма уровня воды могли стать сильные дожди в верховьях Голубого Нила на Эфиопском нагорье, которые шли два последних дня. В связи с этим комитет обратился к жителям города с призывом принять все необходимые меры по спасению своих жизней и имущества.

Ливни, идущие в Судане, уже унесли жизни десяти человек, полностью или частично разрушены три тысячи домов. Наиболее пострадала южная часть страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область.