СМИ: мятежники из эфиопского штата Тыграй нанесли ракетный удар по Эритрее

https://static.news.ru/photo/d5eaca50-2729-11eb-aa81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grullab/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) обстреляли ракетами аэропорт Асмэры, расположенный в столице соседней Эритреи.

Наши войска ударили по аэропорту Асмэры, — заявил председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл журналистам Reuters.

По его словам, отряды НФОТ уже несколько дней противостоят силам Эритреи на территории Тыграя.

Находящиеся в Асмэре дипломаты заявили, что в ночь на воскресенье столица Эритреи была обстреляна тремя ракетами. Две из них упали на территории аэропорта, а третья недалеко от здания Министерства транспорта и коммуникаций. Нет никаких данных о пострадавших.

По мнению Геберемайкла, Эритрея предоставила свою территорию для прохода военных из Эфиопии, которые воюют с НФОТ. Правительство соседнего государства опровергает эту информацию.

3 ноября боевики НФОТ совершили нападение на объекты Северного командования в городе Мэкэле (административный центр Тыграя), убили военных и захватили склады Сил национальной обороны Эфиопии. Эта группировка считается одной из самых мощных в регионе. После этого премьер-министр Эфиопии распорядился отправить в Тыграй военных для ареста руководителей НФОТ и наведения порядка.

Как писал NEWS.ru, премьер Эфиопии Абий Ахмед уволил глав штаба армии и МИД страны.