СМИ: мятежники из эфиопского штата Тыграй нанесли ракетный удар по Эритрее

Отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) обстреляли ракетами аэропорт Асмэры, расположенный в столице соседней Эритреи.
Наши войска ударили по аэропорту Асмэры, — заявил председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл журналистам Reuters.
По его словам, отряды НФОТ уже несколько дней противостоят силам Эритреи на территории Тыграя.
Находящиеся в Асмэре дипломаты заявили, что в ночь на воскресенье столица Эритреи была обстреляна тремя ракетами. Две из них упали на территории аэропорта, а третья недалеко от здания Министерства транспорта и коммуникаций. Нет никаких данных о пострадавших.
По мнению Геберемайкла, Эритрея предоставила свою территорию для прохода военных из Эфиопии, которые воюют с НФОТ. Правительство соседнего государства опровергает эту информацию.
3 ноября боевики НФОТ совершили нападение на объекты Северного командования в городе Мэкэле (административный центр Тыграя), убили военных и захватили склады Сил национальной обороны Эфиопии. Эта группировка считается одной из самых мощных в регионе. После этого премьер-министр Эфиопии распорядился отправить в Тыграй военных для ареста руководителей НФОТ и наведения порядка.
Как писал NEWS.ru, премьер Эфиопии Абий Ахмед уволил глав штаба армии и МИД страны.