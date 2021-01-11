СМИ: боевики в Нигерии убили 13 военнослужащих

https://static.news.ru/photo/2f8db3a4-53f5-11eb-b057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Нигерийские боевики террористической группировки ISWAP убили на северо-востоке страны 13 военнослужащих. По данным СМИ, радикалы организовали 9 января 2021 года засаду около посёлка Газанага в 30 км от столицы штата Йобе — города Даматуру.

Целью бандитов стал армейский конвой, заявили представители командования. Преступники, по их словам, обстреляли колонну из ручных противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулемётов, передаёт газета «Панч». Кроме того, есть информация о потерях в рядах ISWAP.

Основные опорные пункты ISWAP располагаются в южных и юго-западных районах озера Чад, где сошлись рубежи четырёх африканских стран — Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера. Организация создана в 2015 году, позже её участники присоединились к запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство».

В конце 2020 года в штате Кацина на севере Нигерии группа вооружённых людей напала на школу и похитила часть учеников. По данным местного издания Vanguard, информация о числе похищенных сильно разнится. В издании отмечают, что спастись смогли только 400 учеников из 800. Нападение произошло вечером 11 декабря в городе Канкара. Группа вооружённых людей сначала устроила стрельбу на улицах, а после ворвалась в школу Government Science Secondary School.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики похитили автобус в Афганистане. В салоне находились 45 пассажиров. Инцидент произошёл в провинции Герат, что на западе страны. Позже террористы освободили 15 заложников из захваченного автобуса. Среди «помилованных» бандитами есть один ребёнок, а также водитель транспортного средства.