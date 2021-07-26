СМИ: армия Туниса заблокировала здание правительства

Армейские подразделения Вооружённых сил Туниса оцепили здание правительства страны и не допускают сотрудников внутрь. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

Отмечается, что военнослужащие заняли периметр вокруг здания правительства Туниса. О каких-либо столкновениях или гражданских волнениях не сообщается. В свою очередь глава службы президента Туниса Халид аль-Яхъяви взял под свой контроль деятельность МВД.

Ранее президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке работы парламента на месячный срок, снятии неприкосновенности со всех депутатов и отправке в отставку премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики стянулись воинские подразделения Национальной армии Туниса, оцепившие парламент и штаб-квартиру национального телевидения. Решение президента страны привело к массовым манифестациями в ряде крупных городов Туниса. Демонстранты требовали отставки правительства и смены политического режима.

До этого на Кубе 11 июля начались первые с 1994 года массовые уличные протесты и столкновения с полицией. Демонстранты требовали решения социальных и экономических проблем. Некоторые из них заявляли о желании свергнуть власть. Президент республики Мигель Диас-Канель в ответ призвал лояльных коммунистическому правительству кубинцев выйти на улицы, чтобы дать отпор протестующим, которых он обвинил в связях с Вашингтоном.