Смертники в Сомали специально выбрали целью теракта турецких инженеров

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Террористы-смертники, устроившие взрыв в Сомали, специально выбрали своей целью турецких инженеров. Инцидент произошёл 2 января. Жертвами преступления стали три человека, из них один является представителем Анкары. Акцию боевики устроили на участке строящегося шоссе Могадишо — Афгойе.

По данным портала Garowe, остальными погибшими являются сомалийские силовики. Ещё несколько граждан африканской страны получили ранения. Проект дороги финансируют Турция и Катар. Радикалы постоянно атакуют стройку последние полгода. Они принадлежат группировке «Аш-Шабаб», входящей в состав «Аль-Каиды» (запрещена в России).

Турция — крупнейший инвестор в экономику Сомали. Вложения превышают $1 млрд. Её компании управляют международным аэропортом и морским портом Могадишо. В 2016-м республика открыла в столице африканского государства посольский комплекс. По своим размерам он превысил любые другие дипмиссии Анкары. Кроме того, турецкие военные готовят местных бойцов. Власти считают, что эти факторы повлияли на выбор террористов.

Как писал NEWS.ru, в середине декабря террорист-смертник устроил взрыв на стадионе сомалийского города Галькайо, где должен был выступать глава правительства страны Мохамед Хусейн Робле. В результате погибли 16 человек, в числе которых главный региональный командир спецназа Сомали и командующий дивизией сомалийской национальной армии. Предполагается, что именно высокопоставленные военные и были целями атаки. Сам премьер и его окружение не пострадали.

За несколько дней до этого мощный взрыв прогремел в Могадишо. Его целью был конвой миротворческой миссии Африканского союза Сомали (АМИСОМ).