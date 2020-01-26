https://static.news.ru/photo/9035b3d8-4063-11ea-b02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара продолжили наступление на город Мисрата в рамках возобновления боевых действий в стране.

Об этом сообщает агентство Associated Press . По его данным, Хафтар подтянул свои силы в район населённого центра Абугрейн в 120 километрах от Мисраты. В данный момент там идут ожесточённые бои ЛНА с ополчением.

В январе 2020 года в результате боевых действий силы Хафтара захватили Сирт. Однако правительственным силам удалось отбить город.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обвинил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии.