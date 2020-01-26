Силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара продолжили наступление на город Мисрата в рамках возобновления боевых действий в стране.
Об этом сообщает агентство
В январе 2020 года в результате боевых действий силы Хафтара захватили Сирт. Однако правительственным силам удалось отбить город.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обвинил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии.
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