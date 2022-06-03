Сенегал призвал вывести зерновые из-под антироссийских санкций Президент Сенегала Маки Саль призвал вывести зерно и удобрения из-под антироссийских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль уверен, что необходимо снять антироссийские санкции в сфере поставок зерна и удобрений. С таким заявлением он выступил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам Саля, ограничения со стороны Запада лишили африканские страны доступа к зерновым культурам, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия.

Санкции против России усугубили ситуацию с поставками зерновых и удобрений в страны Африки. У нас нет к ним доступа. И это влечет за собой последствия с точки зрения продовольственной безопасности континента", - сказал Саль.

Кроме того, Маки Саль подчеркнул, насколько важную роль играет Россия в истории развития всего африканского континента. Он выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество с Москвой будет расширяться. Президент отметил, что, несмотря на давление со стороны некоторых стран, многие государства Африки не разделяют осуждения российской позиции по Украине. Саль добавил, что такого же мнения придерживаются представители стран в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее на встрече с Маки Салем Владимир Путин отметил, что отношения России и африканских стран вступают на новый этап развития. На этом фоне товарооборот с начала текущего года уже значительно вырос. В дальнейшем, как надеются стороны, сотрудничество будет расширяться.