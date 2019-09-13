Власти Зимбабве не посоветовались с семьёй экс-президента африканской страны Роберта Мугабе о программе похорон, а также проигнорировали его завещание о церемонии погребения. Такое заявление сделали родные ушедшего из жизни политика.
Как его ближайшие родственники, мы с ужасом отметили, что правительство Зимбабве пытается заставить нас принять программу похорон покойного Роберта Габриэля Мугабе, которая противоречит его желаниям о том, как бы он хотел быть погребён, — цитирует заявление семьи Мугабе «Интерфакс».
Данные противоречия могут отразиться и на дате похорон Мугабе. Ранее говорилось, что они пройдут 15 сентября, однако родственники сообщают, что церемония состоится на следующей неделе.