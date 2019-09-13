https://static.news.ru/photo/fa2784e2-d55b-11e9-a04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Зимбабве не посоветовались с семьёй экс-президента африканской страны Роберта Мугабе о программе похорон, а также проигнорировали его завещание о церемонии погребения. Такое заявление сделали родные ушедшего из жизни политика.

Как его ближайшие родственники, мы с ужасом отметили, что правительство Зимбабве пытается заставить нас принять программу похорон покойного Роберта Габриэля Мугабе, которая противоречит его желаниям о том, как бы он хотел быть погребён, — цитирует заявление семьи Мугабе « Интерфакс ».

Данные противоречия могут отразиться и на дате похорон Мугабе. Ранее говорилось, что они пройдут 15 сентября, однако родственники сообщают, что церемония состоится на следующей неделе.

Как писал News.ru, ранее родные Роберта Мугабе отказались хоронить его на кладбище в Хараре, которое имеет статус национального пантеона. Они приняли решение предать тело экс-президента Зимбабве земле в его родной деревне Кутама.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни политик провёл в госпитале в Сингапуре.