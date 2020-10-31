Сарадж отозвал решение об отставке после разговора с Эрдоганом

https://static.news.ru/photo/c2f20204-1c36-11eb-9aa2-fa163e074e61_660.jpg Фаиз Сарадж Фото: Matteo Trevisan/Global Look Press

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж передумал уходить в отставку после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главой республиканской разведки Хаканом Фиданом.

Решение об отставке Сарадж отозвал ещё две недели назад. Глава ливийского правительства мотивировал своё решение нежеланием создавать в стране «политический вакуум», сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Ранее Сарадж объявил о решении делегировать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Он объяснил своё решение тем, что до ноября ожидается завершение работы переговорного комитета и формирование нового президентского совета.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как писал NEWS.ru,временное правительство Ливии, которое заседает на востоке государства, обратилось в палату представителей с прошением об отставке.