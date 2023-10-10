Самолеты Air France снова полетят в Мали AFP: Air France возобновляет рейсы в Мали после двухмесячного перерыва

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Авиакомпания Air France 13 октября возобновляет полеты в Мали после перерыва, объявленного в начале августа, сообщило Agence France-Presse. Ранее воздушное пространство соседнего Нигера было закрыто после госпереворота.

Как указало агентство, решение о возобновлении полетов было принято «при координации усилий французского Главного управления гражданской авиации (DGAC) и властей Мали». Планируется, что в страну рейсы будут совершаться трижды в неделю.

Группа военных Нигера в конце июля объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим президентская гвардия заблокировала президентский дворец в столице страны Ниамее.

24 сентября Нигер ввел запрет на использование воздушного пространства французскими самолетами. Прежде этот запрет касался любых самолетов, но затем ограничение сняли.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сообщил NEWS.ru, что Франция теряет свои позиции на Африканском континенте, но все еще пытается зацепиться за территории, которыми когда-то владела. Учитывая же отношения между Нигером и Россией, отметил Баранец, нельзя исключать появления в этой стране российских войск. По его мнению, начинается эпоха большого сражения за Африку, в котором участвуют очень крупные мировые игроки — Китай, Россия и США.