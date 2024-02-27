Русофил из Сенегала назвал Россию спасением для Африки Русофил из Сенегала Анта Ндьяй: Россия для Африки выступает в образе спасителя

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сулейман Анта Ндьяй

Африканцы видят в России образ спасителя, сказал в комментарии NEWS.ru вице-председатель Международного движения русофилов Сулейман Анта Ндьяй. В том числе, по его словам, страны континента ориентируются на РФ в вопросах нравственности.

Африке дружба с Россией дает много что, не только в экономическом плане. Россия является успокоением для африканских стран. Все больше и больше государств на Черном континенте интересуются Россией, даже те, которые не имели к ней никакого отношения, сегодня хотят сотрудничать с Москвой. Потому что Россия для африканских стран выступает в образе спасителя. И не только от Запада, но и в нравственных вопросах, — сказал Сулейман Анта Ндьяй.

Встреча Международного движения русофилов проходит 27 февраля в Москве с участием 350 представителей из 130 стран мира — Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки.

Ранее сообщалось, что Россия готовит открытие дипломатических представительств еще в ряде стран Африки. Директор Департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко подтверждал, что в ближайшее время заработает посольство в Экваториальной Гвинее.