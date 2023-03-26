Россиян призвали не бояться ездить в Зимбабве Замминистра информации Зимбабве призвал россиян не бояться ехать в Африку

Фото: Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Смотровая площадка в национальном парке Хванге

Россиянам не стоит бояться приезжать на отдых в Зимбабве, там безопасно и можно спокойно ходить по улицам со смартфоном в руке, заявил РИА Новости замминистра информации, СМИ и телекоммуникации страны Ник Мангвана. По его словам, руководство страны хотело бы видеть помимо японских и китайских туристов еще и российских. Он подчеркнул, что когда запустят прямые рейсы, ситуация с туризмом в стране изменится в лучшую сторону.

Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ — через фильмы, рекламную продукцию. Мы стоим только на пороге этого, — заявил он.

Замминистра туризма Ирана Али Асгар Шалбафиян ранее заявил, что власти страны готовы рассмотреть введение безвизового режима для индивидуальных туристов из России. По его словам, за последние восемь месяцев страну посетили 3,6 млн туристов. Он заверил, что в Иране «все очень безопасно» и желающим посетить его «не надо волноваться».

Ранее предприниматель Артем Венскель предположил, что самыми популярными среди россиян местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также есть интерес к таким курортам, как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.