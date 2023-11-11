Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана

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Россия и Южный Судан достигли соглашения о проведении геологоразведки и картографировании природных ресурсов в африканской стране, заявил ТАСС посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг. По его словам, между «Росгеологией» и Министерством горнорудного дела Южного Судана было подписано соглашение о сотрудничестве.

Было подписано одно соглашение о сотрудничестве между «Росгеологией» и нашим Министерством горнорудного дела. Оно касается договоренности о картографировании наших природных ресурсов, такое предложение компания получила от нашего правительства. Мы обладаем большими запасами природных ресурсов, но имеем лишь приблизительное представление об их количестве. Никогда ранее в нашей стране не проводилась геологоразведка, — заявил посол.

Согласно контракту проекта, геологоразведочные работы должны завершиться в течение двух лет. Посол подчеркнул, что «Росгеология» ранее уже работала в Судане до его разделения на две страны и имеет определенный опыт в изучении ресурсов региона.

Ранее Россия перенесла свое посольство в Судане из столицы Хартум в город Порт-Судан. Это было связано с продолжающимися в стране боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем.