Россия откроет еще несколько посольств в Африке МИД: посольства России откроют в Экваториальной Гвинее и других странах Африки

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия готовит открытие дипломатических представительств еще в ряде стран Африки, заявил в интервью ТАСС директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. По его словам, информация будет предоставляться своевременно, пока что точно можно сказать, что в ближайшее время заработает посольство в Экваториальной Гвинее.

Буквально накануне Нового года открылось наше посольство в Буркина-Фасо, совсем скоро заработает еще одно российское диппредставительство — в Экваториальной Гвинее. На очереди еще несколько «точек» — где именно они откроются, будем сообщать по мере готовности, так что следите за новостями, — отметил дипломат.

Ранее президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера приехал в Москву. Политик решил поучаствовать в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Однако еще неизвестно, будет ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что у российского лидера очень насыщенный график.

До этого посольство России в ЦАР подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты указали, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены, однако руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.