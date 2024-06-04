Россия может открыть логистический центр в африканской стране Bloomberg: власти Судана обсудят с Путиным открытие в стране российского хаба

Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Малик Агар

Заместитель главы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар отправился в Россию, где в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить военное сотрудничество двух стран, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что в обмен на вооружение Москва может открыть логистический центр в Порт-Судане на Красном море.

Высокопоставленный чиновник суданской армии Ясир Аль-Атта сообщил 25 мая панарабскому телеканалу о готовящейся сделке, согласно которой его силы получат «жизненно важное оружие и боеприпасы» в обмен на предоставление России права пользования форпостом, — сказано в материале.

Отмечается, что помимо Агара в РФ приедут суданские министры финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел. В ходе официального визита они также посетят Петербургский международный экономический форум. Авторы пишут, что сделка между Кремлем и суданскими военными говорит о серьезном сдвиге в подходе Москвы к этой стране.

Ранее глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакосо предложил российскому коллеге Сергею Лаврову поселиться на родине конголезского лидера Дени Сассу-Нгессо — в городе Ойо. Во вступительном слове на совместной пресс-конференции он пообещал найти участок земли, чтобы строить дом.