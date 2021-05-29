Российскую военную технику заметили в Ливии

https://static.news.ru/photo/14386242-c07a-11eb-994c-96000091f725_660.jpg Фото: Глеб Меркулов

Российские вертолёты заметили в Ливии на репетиции военного парада национальной армии в городе Бенгази. Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал соответствующий ролик.

На кадрах вертолёт Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии довольно низко летит над танковой колонной и ведомственными автомобилями. Африканская страна владеет тремя подобными боевыми машинами.

По данным на 2018-й, Ми-24 — второй по распространённости на планете после американского AH-64 Apache и первый среди «одноклассников» с убирaемым шасси. Во времена СССР Ми-24 часто поднимались на перехват нарушителей советской границы. Ливия применяла Ми-24 в Чадско-ливийском конфликте с 1978 по 1987 год.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что уникальность разработанных в РФ новых видов вооружения была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Политик в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК также отметил, что растущую роль в военном деле играет применение крылатых ракет, что показал анализ конфликтов.