Российское посольство возобновило работу в Буркина-Фасо

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Спустя 31 год посольство Российской Федерации возобновило свою работу в Уагадугу, передает ТАСС. На церемонии открытия присутствовал министр иностранных дел, регионального сотрудничества и дел буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траоре от Буркина-Фасо. От России на мероприятии выступил посол РФ в Кот-д’Ивуаре, также занимающий пост в Буркина-Фасо, Алексей Салтыков.

Кроме того, на церемонии присутствовали премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела, а также министры обороны, энергетики, спорта, образования, заместитель председателя законодательного собрания переходного периода, российские соотечественники и буркинийские журналисты, представители иностранных дипкорпусов, — отметили в посольстве.

Как уточнили в посольстве, численность персонала дипмиссии в Буркина-Фасо будет соответствовать среднестатистическому размеру большинства российских дипломатических представительств в Западной Африке. По словам Салтыкова, открытие посольства станет важным импульсом для отношений между двумя странами.

Ранее заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова рассказала о сокращении численности персонала отдела на 40% из-за требований американской стороны. По ее словам, это связано с введенными властями США ограничениями по сроку пребывания дипломатов из России.