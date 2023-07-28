Российское оружие в Африке сравнили с водой при пожаре Министр обороны Буркина-Фасо высоко оценил эффективность российского оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Для Буркина-Фасо поставки российского оружия можно сравнить с водой при тушении пожара, заявил в беседе с Lenta.ru министр обороны этой западноафриканской страны Кассум Кулибали. При этом он не уточнил, поставки каких именно вооружений обсуждают Буркина-Фасо и Россия, назвав это вопросом, который не стоит придавать гласности.

Когда твой дом охвачен огнем, ты ищешь кого-то, кто поможет тебе потушить пламя. Тебе нужна вода, — пояснил Кулибали.

Он добавил, что его страна старается проявлять осторожность в отношении тех, кто, напротив, хочет «еще больше разжечь этот пожар».

Министр высоко оценил эффективность российского оружия и военной техники, отметив, что Вооруженные силы Буркина-Фасо уже давно их применяют.

Издание напоминает, что в Буркина-Фасо объявлена всеобщая мобилизация для борьбы с подразделениями «Аль-Каиды» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и связанными с ней группировками. Неспокойная обстановка в стране и частые теракты вынудили два миллиона жителей покинуть свои дома и бежать в более спокойные районы.

Ранее президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре завершил свое выступление на пленарной сессии саммита Россия — Африка словами «Родина или смерть». С таким лозунгом 70 лет назад выступил лидер кубинской революции Фидель Кастро.