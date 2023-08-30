«Российско-китайская схватка за Африку»: Баранец оценил переворот в Габоне Баранец назвал госпереворот в Габоне российско-китайской схваткой за Африку

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай не будет смотреть, как снижается в Африке его влияние, заявил NEWS.ru военэксперт Виктор Баранец, комментируя госпереворот в Габоне. По его словам, началась большая российско-китайская схватка за «черный континент».

Сейчас началась большая российско-китайская схватка за Африку, мы пытаемся наладить отношения со странами региона, вернуться туда, при этом Китай уже «сидит» в Африке. Говорят, что все порты там уже китайские, в общем сработали на опережение и показали, как надо работать с Африкой. Из этого вывод — Китай не может сидеть и спокойно смотреть, как страна, в которой есть чем поживиться, будет переживать военные действия, — заявил Баранец.

Он добавил, что Китай может начать участвовать в подпольной организации вооруженных сил в Габоне и других странах. Россия уже оказывает помощь Нигеру.

Вагнеровцы там сидят, отслеживают происходящие и работают, — сообщил Баранец.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован.