Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен ВС РФ освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен исламскими боевиками

Фото: Steven Lewis/ZUMAPRESS/Global Look Press

В Центральной Африке российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению местных военных, захваченных исламскими боевиками, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Девять месяцев 21 пленный содержался в лагере террористов в нечеловеческих условиях, они подвергались пыткам.

В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований, — говорится в сообщении.

Ранее издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель.

Ожидаемый вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, допустили в СМИ. Такого мнения придерживаются в том числе представители связанных с Пентагоном организаций, констатировали журналисты.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщал, что США и Нигер обсудили вывод американских сил из страны. На встрече со стороны Вашингтона присутствовали посол Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман.