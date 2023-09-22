Российские спасатели за сутки нашли 80 тел погибших при наводнении в Ливии

Фото: МЧС РФ

В ливийском городе Дерна российские спасатели за сутки работы нашли около 80 тел погибших при наводнении. В настоящее время поисковая операция продолжается. ОТР отмечает, что этот город пострадал из-за стихии больше остальных — многие здания оказались смыты до фундамента.

Как уточняет издание, на месте наводнения работают кинологи. В труднодоступных участках с сильным течением и большим количеством обломков и мусора применяются специальные технические приборы.

Российские спасатели во время разбора завалов также обнаружили в одном из разрушенных домов сумку с крупной суммой денег. Находку сразу же передали местной полиции, имущество было возвращено владельцу.

Министерство здравоохранения Ливии ранее сообщило, что в результате наводнения на северо-востоке республики погибли более 3,2 тысячи человек. Глава ведомства Усман Абдель Джалиль призвал доверять только статистике Правительства национального единства и отметил, что ООН озвучила цифру в 3,5 раза больше — 11,3 тысячи жертв.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. Сильнее всего пострадал город Дерна, там разрушены две плотины. Затопленными оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты.