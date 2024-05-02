Российские флаги водрузили в столице одной из стран Африки РИА Новости: в столице Нигера на 15 круговых развязках подняли российские флаги

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Российские флаги подняли в столице Нигера Ниамее, рассказали РИА Новости в администрации города. По информации издания, национальные стяги водрузили на 15 круговых развязках.

На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые теплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера <...> символический оттенок, — уточнили местные власти.

Целью инициативы стало отображение уз дружбы с перечисленными государствами, подчеркнули источники. Присутствие российского флага символизирует растущие дипломатические отношения между Нигером и РФ, констатировали в СМИ.

Ранее стало известно, что власти Нигера заинтересованы в том, чтобы Россия обучила войска республики, заявил министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления африканской страны Мохамед Тумба. На полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, он подчеркнул, что тренировка Россией солдат Нигера в том числе могла бы поспособствовать борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что власти США согласились вывести весь свой военный контингент из Нигера после случившегося там госпереворота. Это произойдет в течение нескольких месяцев, всего западноафриканское государство покинут более тысячи американских военнослужащих.