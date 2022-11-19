Росатом приступит к строительству второго энергоблока АЭС Эд-Дабаа в Египте

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Росатом в субботу, 19 ноября, приступит к строительству второго энергоблока на АЭС Эд-Дабаа в Египте. Это почти на два месяца раньше назначенного срока, сообщает ТАСС.

Разрешение на строительство второго энергоблока власти Египта выдали 1 ноября. Строительство первого энергоблока атомной электростанции в стране было одобрено еще в июне. В июле на площадке в Эд-Дабаа состоялась церемония заливки «первого бетона», а в конце сентября было объявлено о завершении работ на фундаментом первого блока АЭС.

АЭС в Эд-Дабаа — это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года российская госкорпорация должна будет построить четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и на протяжении всего жизненного цикла АЭС в течение 60 лет будет поставлять ядерное топливо, оказывать услуги по подготовке персонала и проводить ремонт и техобслуживание станции на протяжении 10 лет после пуска каждого блока. Власти Египта рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал страны «Большой семерки» ввести санкции против Росатома и российской ядерной промышленности из-за ситуации с Запорожской атомной электростанцией.