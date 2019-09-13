Родственники экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе отказались хоронить его на кладбище в Хараре, которое имеет статус национального пантеона. Они приняли решение предать тело диктатора земле в его родной деревне Кутама.
Похороны состоятся 16 или 17 сентября, сообщил агентству
Тело не будет захоронено в Акре национальных героев. Это решение, принятое семьёй, — пояснил он.
Как ранее писал News.ru, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни он провёл в госпитале в Сингапуре. 5 сентября родственники политика вылетели туда, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Власти Зимбабве предложили похоронить диктатора на территории пантеона в столице страны.