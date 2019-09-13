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Новый министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу провёл встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По итогам дипломат рассказал, что стороны не обсуждали возможность открытия на территории африканской республики военной базы РФ.

По словам Андаргачеу, они коснулись вопросов расширения военно-технического сотрудничества, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Москва пытается продать странам Африки ядерные технологии, чтобы усилить своё влияние на континенте и...