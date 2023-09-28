Reuters: в Буркина-Фасо предотвратили госпереворот

Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS/Global Look Press

Попытку госпереворота пресекли в Буркина-Фасо, сообщило агентство Reuters. По словам властей африканского государства, мятеж удалось подавить силам безопасности страны.

Как написало агентство, некоторые из причастных к госперевороту военные и гражданские лица задержаны. Сейчас ведутся поиски остальных мятежников. Других подробностей о произошедшем не приводится.

Недавно стало известно, что военные предприняли попытку государственного переворота в Конго. В столице республики Браззавиле уже захвачено несколько административных зданий. Мятеж начался вскоре после того, как президент страны Дени Сассу-Нгессо отправился в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. Сообщалось, что за переворотом может стоять генерал президентской гвардии Серж Обоа.

Ранее государственный переворот также произошел в Нигере. В конце июля военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они ввели комендантский час, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вскоре объявили о готовности к военному вторжению, если ситуация в Нигере не будет урегулирована дипломатическим путем.