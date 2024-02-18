Семилетний россиянин попал под колеса мотоциклиста на Маврикии На Маврикии семилетний мальчик из РФ попал в реанимацию после наезда мотоцикла

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Семилетний мальчик из России попал под колеса мотоциклиста в островном государстве Маврикий, передает SHOT. Школьника в тяжелом состоянии госпитализировали, местные врачи прооперировали его. Сейчас мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Мотоциклом управлял 20-летний местный житель.

Как уточняет канал, семья мальчика остановилась в одном из отелей прибрежной деревни в Гранд-Бей. Во время прогулки мальчик выбежал на проезжую часть, где в тот момент двигался мотоциклист. Владелец двухколесного транспорта не смог вовремя затормозить и уйти с линии столкновения.

Со множественными травмами ребенка доставили в больницу, где ему в оперативном порядке провели операцию. Канал уточняет, что в посольстве России знают о происшествии, дипломаты на связи с семьей мальчика и выясняют детали случившегося. Мотоциклист прошел тест на алкоголь, в его крови ничего не обнаружено.

Ранее посольство России в Шри-Ланке обратилось к россиянам с призывом рассмотреть возможность возвращения на Родину. В стране участились случаи домогательств до туристок, в том числе из России, поэтому дипломаты рекомендовали соотечественникам подумать о своей безопасности.