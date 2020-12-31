Разъярённый жираф атаковал группу туристов в Кении

https://static.news.ru/photo/330fcdb2-4cf4-11eb-9796-fa163e074e61_660.jpgФото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press
В Кении жираф устроил погоню за машиной туристов. Разъярённое животное преследовало автомобиль, пока не обогнало его. После этого жираф развернулся и пошёл в лобовую.
На кадрах, опубликованных изданием Sun в Twitter, видно, как копытное несётся в облаке пыли за автомобилем, успевая пригибать свою длинную шею под деревьями. На фоне слышен нервный смех мужчины, а также женские возгласы «О, боже! О, боже!».
Ранее в Кении были найдены скелетные останки двух чрезвычайно редких белых жирафов — самки и её малыша. С животными расправились браконьеры.
Жирафы пропали из виду некоторое время назад, после чего в заповедник были вызваны сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы. Вскоре они нашли кости животных. Из известных смотрителям белых жирафов остался лишь один самец, писал NEWS.ru.
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