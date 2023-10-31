Разъяренный бегемот набросился на туристов в Африке и попал на видео

Фото: Günter Lenz/imagebroker/Global Look Press

Разъяренный бегемот напал на туристов в африканской стране Ботсване. Случай произошел, когда американские путешественники подъехали на джипе к ручью и на них неожиданно выбежало животное.

Мощными клыками гиппопотам насквозь прокусил стальную обшивку двери. Путешественники успели снять атаку на фото и видео, прежде чем уехать. Никто из них не пострадал.

В мае бегемоты решили полакомиться травой во время регбийного матча в городе Цанин на севере ЮАР. В это время на поле Letaba Rugby Club проходил поединок двух местных команд, который пришлось прервать.

По данным местной газеты Far North Bulletin, причина нашествия кроется в том, что недалеко от стадиона протекает река Летаба, у которой скапливаются животные, отдыхающие от жары. Кроме того, в самом городе расположен природный заказник Исимангалисо, где обитают многочисленные кланы бегемотов.

До этого супружеская пара из США едва не погибла в схватке с африканским бегемотом. Инцидент произошел на реке Замбези неподалеку от водопада Виктория в Зимбабве. Вскоре после происшествия представитель природоохранной ассоциации Зимбабве призвал туристов проявлять осторожность и избегать контактов с животными в дикой природе.