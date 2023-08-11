Пятеро солдат погибли после атаки военных Франции в Нигере ActuNiger: 5 солдат погибли, 4 ранены при атаке Франции на нацгвардию в Нигере

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Пятеро солдат погибли, еще четверо получили ранения в результате атаки французских подразделений на национальную гвардию в Нигере, сообщает портал ActuNiger со ссылкой на данные нигерийского командования. По данным СМИ, инцидент произошел в среду, 9 августа.

Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых, — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что погибшие были похоронены в столице Нигера Ниамее. Раненые госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мятежные силы в Нигере сообщили, что французские военные атаковали национальную гвардию и освободили «террористов», попутно нарушив воздушное пространство страны. Представитель мятежников Амаду Абдраман в эфире местного ТВ заявил о том, что силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей стране. При этом во Франции отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства и освобождении «террористов».

Нигер представляет собой бывшую французскую колонию, на территории государства находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. По данным французских СМИ, Нигер предоставляет стране от 15% до 17% всего используемого для производства электроэнергии урана.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что урегулирование ситуации в Нигере требует диалога как на национальном уровне, так и с соседними государствами, и дипломатия — главный аспект. По его словам, наилучшим вариантом будет, если поиск урегулирования будет вестись на африканском континенте, а не за счет вмешательства крупных западных государств.