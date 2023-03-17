Пять человек умерли от неизвестной инфекции в Танзании

Фото: Li Yahui/Global Look Press

Танзания

На северо-западе Танзании семь человек заразились неизвестным инфекционным заболеванием, пятеро из них умерли, сообщает местная газета Citizen со ссылкой на Минздрав страны. В район очага инфекции направлена группа быстрого реагирования.

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в городе Букоба, — говорится в сообщении на странице издания в Twitter.

Отмечается, что в числе симптомов заболевания лихорадка, рвота, кровотечения и печеночная недостаточность.

Ранее сообщалось, что в Цивильском муниципальном округе Чувашии выявили сибирскую язву. Заразились два человека. Глава региона Олег Николаев сообщил, что их жизням ничего не угрожает. Он также заверил, что власти делаю все, чтобы не допустить распространения инфекции.

Главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что выявленные в Чувашии случаи сибирской язвы эпидемией России не грозят. По его словам, это заболевание хорошо поддается лечению антибиотиками.