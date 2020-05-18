Путин обсудил с Эрдоганом возобновление боёв в Ливии

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, где возобновились бои между протурецким и прозападным правительством национального согласия (ПНС) и войсками генерала Халифы Хафтара, которого поддерживала РФ.
Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Российская сторона указала на важность соблюдения решений международной конференции 19 января, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН.
Как писал NEWS.ru, в конце апреля Россия осудила заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией Хафтара о том, что ЛНА берёт на себя власть в стране.