Путин обсудил с Эрдоганом возобновление боёв в Ливии

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Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила двоим гражданам России — Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану — обвинения в попытке вмешательства в выборы. Об этом сообщил их адвокат Мухаммед Айяд.

Он добавил, что его подзащитным вменяется также встреча с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи. По словам юриста, расследование в отношении россиян продолжается. Дата суда пока не определена, передаёт РИА...