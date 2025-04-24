«Пусть убирается»: в ЮАР резко отреагировали на визит Зеленского Южно-Африканская коммунистическая партия выступила против приезда Зеленского

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Южно-Африканская коммунистическая партия (SACP) и Социалистическая партия ЮАР (МР) выступили против приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского, заявил телеканалу Newzroom Afrika глава пресс-службы МР Нхламуло Ндхлела. Он подчеркнул, что украинский лидер должен убираться обратно, так как он выступает за разжигание военных конфликтов.

Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем, но здесь ему не рады, мы поддерживаем БРИКС, — сказал он.

Ндхлела также назвал Зеленского «марионеткой Запада». Он выразил мнение, что для завершения украинского конфликта необходимо сменить власть в Киеве, выбрав ее легитимных представителей.

Ранее член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула заявил, что Зеленский отправился в ЮАР не для достижения мира в стране, а чтобы продолжать вооруженное противостояние с Россией. По его словам, президент Украины хочет получить помощь Глобального Юга и поддержать свою «актуальность».

Кроме того, стало известно, что украинский лидер купил 51% акций Northam Platinum (ЮАР), отдав $1,6 млрд (150 млрд рублей). Отмечается, что компания занимается добычей платины.